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    Россия

    Собчак намерена провести в Крыму новый референдум

    (обновлено: )3101
    По словам решившей баллотироваться в президенты России телеведущей Ксении Собчак, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация".
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Решившая баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак, чьи слова о принадлежности Крыма Украине ранее вызвали широкий резонанс и критику, предложила провести на полуострове новый референдум. Она добавила, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".

    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России

    Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме" и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

    "Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила Собчак.

    "Нельзя назвать референдумом то, что происходило там", — добавила она.

    По мнению Собчак, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация". Она также считает, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".

    Ранее Собчак заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к нарушению территориальной целостности, но не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

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