В Одессе загорелось историческое здание XIX века

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении участвовало 12 пожарных машин. По информации ГСЧС, очаги возгорания были в подвале и в деревянных перекрытиях второго этажа. Возможен поджог, сообщает "Думская".

Ликвидация пожара усложнялась сильным задымлением и отсутствием лестницы между этажами. Очаги возгорания найдены как в подвальном помещении, так и в пустотах конструктивных элементов верхних этажей. Жертв и пострадавших нет.

Думская.net Пожар в доме Руссова в Одессе, 30 сентября 2017

Доходный дом А. П. Руссова — здание конца XIX века в городе Одесса, расположенное в Приморском районе по адресу улица Садовая, д. № 21, на северной стороне Соборной площади. Является памятником истории и архитектуры регионального значения.

Пожары в этом здании возникали неоднократно, в частности осенью 2009, 2012 и 2013 годов.