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    В Одессе загорелось историческое здание XIX века

    (обновлено: )22313
    В Одессе днем в субботу загорелась историческая архитектурная достопримечательность XIX века, известная как дом Руссова. О возгорании стало известно около 17:00, пожар был потушен спустя 2,5 часа.
    Думская/Youtube

    Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении участвовало 12 пожарных машин. По информации ГСЧС, очаги возгорания были в подвале и в деревянных перекрытиях второго этажа. Возможен поджог, сообщает "Думская".

    Ликвидация пожара усложнялась сильным задымлением и отсутствием лестницы между этажами. Очаги возгорания найдены как в подвальном помещении, так и в пустотах конструктивных элементов верхних этажей. Жертв и пострадавших нет. 

    Думская.net
    Пожар в доме Руссова в Одессе, 30 сентября 2017

    Доходный дом А. П. Руссова — здание конца XIX века в городе Одесса, расположенное в Приморском районе по адресу улица Садовая, д. № 21, на северной стороне Соборной площади. Является памятником истории и архитектуры регионального значения.

    Пожары в этом здании возникали неоднократно, в частности осенью 2009, 2012 и 2013 годов.

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