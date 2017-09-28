Пожар на оружейном складе: снаряды будут взрываться еще несколько суток

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КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Снаряды на складе в Калиновке под Винницей, где в ночь на среду начался пожар, будут взрываться еще трое-четверо суток, но они не опасны для населения, заявил в четверг на брифинге в военной части, где произошло ЧП, начальник вооружения ВС Украины Николай Шевцов.

"Снаряды на складе в Калиновке будут взрываться еще трое-четверо суток, но эти взрывы уже не представляют опасности для местного населения", — приводит заявление Шевцова "ТСН".

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.