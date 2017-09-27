наверх
27.09.201718:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полицейских в Киеве

    (обновлено: )15010
    Новый конфликт вспыхнул между протестующими и правоохранителями из-за строительства АЗС на улице Ревуцкого в Киеве. На кадрах видно, как в ходе драки одна из женщин упала.
    "Самопомич" Киев/Youtube

    Кадры столкновений появились в среду на канале объединения "Самопомич" в Youtube.

    "Скандальное АЗС на Ревуцкого. Полиция применила силу против активистов", — говорится в описании к видео.

    Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершалась столкновениями. 

    Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    В августе около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Позже они разблокировали дорогу.

    Прокуратура начала расследовать строительство автозаправочной станции и призвала суд арестовать данный земельный участок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Девушки на торжественном вручении паспортов молодым гражданам Российской Федерации. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?