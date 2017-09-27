Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полицейских в Киеве

Кадры столкновений появились в среду на канале объединения "Самопомич" в Youtube.

"Скандальное АЗС на Ревуцкого. Полиция применила силу против активистов", — говорится в описании к видео.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершалась столкновениями.

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В августе около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Позже они разблокировали дорогу.

Прокуратура начала расследовать строительство автозаправочной станции и призвала суд арестовать данный земельный участок.