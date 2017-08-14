В Киеве протестующие против строительства АЗС продолжают блокировать улицу

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Протестующие против строительства автозаправочной станции продолжают блокирование половины проезжей части на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева, пишут "Украинские новости".

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Вечером 10 августа активисты разобрали баррикады на одной половине дороги, а утром 11 августа вместе с коммунальными работниками убрали часть заграждений на второй половине проезжей части улицы Ревуцкого.

Тем не менее, позже активисты установили палатку и перегородили шинами часть улицы — около пересечения улиц Ревуцкого и Тростянецкой.

Движение по проезжей части на этом участке заблокировано.

Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".