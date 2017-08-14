наверх
14.08.201711:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве протестующие против строительства АЗС продолжают блокировать улицу

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (204)

    (обновлено: )24210
    После того, как коммунальные работники убрали часть заграждений с проезжей части улицы Ревуцкого, активисты снова установили палатку и перегородили шинами часть улицы.
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Протестующие против строительства автозаправочной станции продолжают блокирование половины проезжей части на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева, пишут "Украинские новости".

    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    Смотрите также: "Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

    Вечером 10 августа активисты разобрали баррикады на одной половине дороги, а утром 11 августа вместе с коммунальными работниками убрали часть заграждений на второй половине проезжей части улицы Ревуцкого.

    Тем не менее, позже активисты установили палатку и перегородили шинами часть улицы — около пересечения улиц Ревуцкого и Тростянецкой.

    Движение по проезжей части на этом участке заблокировано.

    Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пентагон
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС