наверх
11.08.201711:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Бунт против АЗС: киевляне разблокировали дорогу

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (202)

    (обновлено: )19101
    Активисты утром в пятницу вместе с коммунальными работниками начали разбор заграждений на проезжей части улицы Ревуцкого в Киеве. Разблокирование проходит под наблюдением полиции.
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017
    lb.ua

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Протестующие против строительства автозаправочной станции разблокировали движение транспорта на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

    Смотрите также: "Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

    Вечером 10 августа активисты разобрали баррикады на одной половине дороги, а утром 11 августа вместе с коммунальными работниками начали разбор заграждений на второй половине проезжей части ул. Ревуцкого.

    Разблокирование трассы проходит под наблюдением полиции.

    Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ребенок. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС