Бунт против АЗС: киевляне разблокировали дорогу

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Протестующие против строительства автозаправочной станции разблокировали движение транспорта на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Смотрите также: "Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

Вечером 10 августа активисты разобрали баррикады на одной половине дороги, а утром 11 августа вместе с коммунальными работниками начали разбор заграждений на второй половине проезжей части ул. Ревуцкого.

Разблокирование трассы проходит под наблюдением полиции.

Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".