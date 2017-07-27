Ночной протест на Дарнице. Люди перекрыли дорогу и вызвали Кличко

С вчера среды, 25 июля, жители домов на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы, выступающие против строительства АЗС, перекрыли движение транспорта и установили палатки на проезжей части.

Люди уже не в первый раз вышли на улицу, требуя остановить строительство автозаправочной станции. По их мнению, строительство АЗС на улице Ревуцкого негативно повлияет на экологию Дарницкого района в целом.

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Позже, уже ночью, к протестующим приехал мэр Киева Виталий Кличко, призвав граждан к соблюдению порядка. Он также заявил, что в КГГА знают о проблеме со строительством АЗС на Ревуцкого и принимают меры.