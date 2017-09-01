Перестрелка в Харькове. Кадры с места ЧП и комментарий полиции

В четверг вечером, 31 августа, в Харькове напротив центрального входа на завод "Турбоатом" произошла перестрелка. По предварительной информации, в конфликте в районе дома №1 по улице Энергетической участвовали не менее 20 человек, некоторые из них были одеты в камуфляжную форму.

Во время стрельбы был тяжело ранен в грудь и ноги минимум один из участников конфликта, 1992 года рождения. Его доставили в больницу неотложной помощи.

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По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к каким-либо движениям или организациям пока не установлена.

Полиция открыла уголовное производство по нескольким статьям УК Украины.