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    Перестрелка в Харькове. Кадры с места ЧП и комментарий полиции

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (660)

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    По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее 20 человек, некоторые из них были одеты в камуфляжную форму. В результате перестрелки серьезно пострадал как минимум один человек.
    Канал на Youtube ГУ Національної поліції в Харківській області

    В четверг вечером, 31 августа, в Харькове напротив центрального входа на завод "Турбоатом" произошла перестрелка. По предварительной информации, в конфликте в районе дома №1 по улице Энергетической участвовали не менее 20 человек, некоторые из них были одеты в камуфляжную форму.

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    Во время стрельбы был тяжело ранен в грудь и ноги минимум один из участников конфликта, 1992 года рождения. Его доставили в больницу неотложной помощи.

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    По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к каким-либо движениям или организациям пока не установлена.

    Полиция открыла уголовное производство по нескольким статьям УК Украины.

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