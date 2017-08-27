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27.08.201714:51
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    В Киеве произошла стрельба - СМИ

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    (обновлено: )53340
    По предварительной информации, стрельба произошла в парке на улице Гончара - мужчина открыл огонь из револьвера "Флобер". Полицейские задержали правонарушителя.
    Стрельба в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в одном из столичных парков в воскресенье, сообщают пользователи соцсетей.

    "Сейчас, в парке на улице Гончара был задержан мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер", — говорится в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

    На место инцидента прибыли правоохранители, мужчина задержан.

    dtp.kiev.ua
    Стрельба в Киеве

    СМИ отмечают, что мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эта информация пока не подтверждена.

    Ранее в одном из заведений отдыха в центре Ивано-Франковска между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия.

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    Также сообщалось, что в центре Николаева люди в масках со стрельбой напали на мужчину.

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