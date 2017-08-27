В Киеве произошла стрельба - СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в одном из столичных парков в воскресенье, сообщают пользователи соцсетей.

"Сейчас, в парке на улице Гончара был задержан мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер", — говорится в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

На место инцидента прибыли правоохранители, мужчина задержан.

dtp.kiev.ua Стрельба в Киеве

СМИ отмечают, что мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эта информация пока не подтверждена.

Ранее в одном из заведений отдыха в центре Ивано-Франковска между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия.

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Также сообщалось, что в центре Николаева люди в масках со стрельбой напали на мужчину.