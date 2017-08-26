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    Происшествия

    Стрельба с погоней в центре Ивано-Франковска: есть раненый

    (обновлено: )20430
    В полиции сообщили, что правоохранители установили транспортные средства и лиц, возможно причастных к инциденту. Госпитализирован раненый участник конфликта.
    На месте стрельбы в Ивано-Франковске
    firtka.if.ua

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В одном из заведений отдыха в центре Ивано-Франковска между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия, сообщает полиция города. 

    "В результате был травмирован местный житель. Парня с огнестрельным ранением доставили в больницу. Правоохранители установили транспортные средства и лиц, возможно причастных к инциденту. Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство. Начато уголовное производство. Выясняются все детали происшествия", — сообщает подробности полиция.

    firtka.if.ua
    На месте стрельбы в Ивано-Франковске

    Полиция объявила план "Перехват".

    По информации местного издания "Firtka", во время стрельбы было 6-7 автомобилей, один из которых преследовали патрульные. В автомобиле оказалось оружие. Полиция проверяет все автомобили, которые выезжают из города и выясняет подробности конфликта. Розыск других участников стрельбы продолжается.

    Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.

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