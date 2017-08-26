Стрельба с погоней в центре Ивано-Франковска: есть раненый

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В одном из заведений отдыха в центре Ивано-Франковска между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия, сообщает полиция города.

"В результате был травмирован местный житель. Парня с огнестрельным ранением доставили в больницу. Правоохранители установили транспортные средства и лиц, возможно причастных к инциденту. Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство. Начато уголовное производство. Выясняются все детали происшествия", — сообщает подробности полиция.

firtka.if.ua На месте стрельбы в Ивано-Франковске

Полиция объявила план "Перехват".

По информации местного издания "Firtka", во время стрельбы было 6-7 автомобилей, один из которых преследовали патрульные. В автомобиле оказалось оружие. Полиция проверяет все автомобили, которые выезжают из города и выясняет подробности конфликта. Розыск других участников стрельбы продолжается.

Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.