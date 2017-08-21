Стрельба в Чикаго. За 13 часов погибли шесть человек, десятки раненых

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Шесть человек погибли, 33 пострадали за 13 часов с субботы по воскресенье в результате нескольких несвязанных случаев стрельбы в городе Чикаго в штате Иллинойс, сообщает издание Chicago Tribune.

Как пишет издание, за сутки в Чикаго произошли более десяти инцидентов со стрельбой. Последний произошел в 02.30 по местному времени (10.30 по киевскому времени). Неизвестный из автомобиля открыл стрельбу по группе людей у ночного клуба, в результате чего один человек погиб, шесть получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления.

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Чикаго федеральную помощь в связи с "колоссальными масштабами", которых достиг уровень насилия в городе.

Чикаго — крупнейший транспортный узел Северной Америки, третий по численности населения и второй по значимости финансовый центр США, расположенный на юго-западном побережье озера Мичиган в штате Иллинойс.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в американском штате Нью-Джерс.