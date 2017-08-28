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    В Киеве массовая драка переросла в стрельбу, есть пострадавшие

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    По информации СМИ, в ходе драки в Киеве на улице Кирилловской один из участников потасовки достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. Одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - его другу в колено, нападавшие скрылись.
    В Киеве массовая драка переросла в стрельбу, есть пострадавшие
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в парке на улице Кирилловской в ходе драки из травматического оружия были ранены двое мужчин, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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    "Напротив домов № 116А и №118, в парке, мужчина со своим другом выгуливали собаку. Внезапно на одного из них напал неизвестный, начал упрекать в какой-то разборке, что произошла на Ветряных Горах. Из-за кустов вышли еще двое и началась драка", — говорится в сообщении.

    Facebook Киев Оперативный
    В Киеве массовая драка переросла в стрельбу, есть пострадавшие

    В ходе драки один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. По информации издания, одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая — его другу в колено, нападавшие скрылись. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

    На месте работала следственно-оперативная группа, патрули полиции и полка особого назначения "Кордон".

    Ранее сообщалось, что в Одессе в Аркадии произошел конфликт со стрельбой, ранение получил один человек.

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