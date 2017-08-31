Массовый конфликт. В Харькове произошла перестрелка, есть раненые

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Массовый конфликт произошел в районе парка Артема в Харькове в четверг вечером, очевидцы сообщают о перестрелке, в результате которой ранены два человека.
"Очевидцы сообщили, что в конфликте участвовало около 40 человек, в том числе люди в камуфляжной форме", — пишет sq.com.ua.
Вместе с тем после того, как на место инцидента начала прибывать полиция, участники конфликта скрылись.
На месте перестрелки работают правоохранители.
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Ранее в четверг сообщалось, что на в одном из актовокзалов в Киеве мужчину изрезали ножом. Также сообщалось, что в Киеве массовая драка переросла в стрельбу.