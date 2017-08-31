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    Массовый конфликт. В Харькове произошла перестрелка, есть раненые

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    В районе парка Артема в Харькове в четверг вечером произошел конфликт, очевидцы сообщают о нескольких десятках участников. В результате стрельбы, по предварительным данным, ранены два человека.
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    На месте перестрелки в Харькове
    sq.com.ua

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Массовый конфликт произошел в районе парка Артема в Харькове в четверг вечером, очевидцы сообщают о перестрелке, в результате которой ранены два человека.

    "Очевидцы сообщили, что в конфликте участвовало около 40 человек, в том числе люди в камуфляжной форме", — пишет sq.com.ua.

    sq.com.ua
    На месте перестрелки в Харькове

    Вместе с тем после того, как на место инцидента начала прибывать полиция, участники конфликта скрылись.

    На месте перестрелки работают правоохранители.

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    Ранее в четверг сообщалось, что на в одном из актовокзалов в Киеве мужчину изрезали ножом. Также сообщалось, что в Киеве массовая драка переросла в стрельбу.

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