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    Конфликт в Одессе: драка закончилась стрельбой

    (обновлено: )519
    По информации одесских СМИ, молодые люди начали ссору, их приятель пытался остановить конфликт применением оружия, в результате ранение получил парень.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Одессе в Аркадии произошел конфликт со стрельбой, ранение получил один человек.

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    "Компания молодых людей отдыхала в одном из клубов, между двумя знакомыми завязалась ссора, они вышли на улицу и начали драться. Третий их товарищ пытался остановить конфликт, но когда понял, что силой сделать этого не сможет, достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала одному из дерущихся в колено — непроникающее ранение. Насколько нам известно, стрелка задержала полиция, разрешение на оружие у него есть", — сообщает подробности "Думская".

    Предварительно произошедшее квалифицируют как хулиганство.

    Ранее в одном из заведений отдыха в центре Ивано-Франковска между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия.

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    Также сообщалось, что в центре Николаева люди в масках со стрельбой напали на мужчину.

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