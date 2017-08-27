Конфликт в Одессе: драка закончилась стрельбой

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Одессе в Аркадии произошел конфликт со стрельбой, ранение получил один человек.

"Компания молодых людей отдыхала в одном из клубов, между двумя знакомыми завязалась ссора, они вышли на улицу и начали драться. Третий их товарищ пытался остановить конфликт, но когда понял, что силой сделать этого не сможет, достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала одному из дерущихся в колено — непроникающее ранение. Насколько нам известно, стрелка задержала полиция, разрешение на оружие у него есть", — сообщает подробности "Думская".

Предварительно произошедшее квалифицируют как хулиганство.

Ранее в одном из заведений отдыха в центре Ивано-Франковска между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия.

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Также сообщалось, что в центре Николаева люди в масках со стрельбой напали на мужчину.