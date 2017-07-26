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    Сенат встретил бурными овациями Маккейна, у которого обнаружили рак

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    На днях у Джона Маккейна диагностировали рак мозга после офтальмологической операции по удалению сгустка крови. Несмотря на это, он пришел в сенат для участия в голосовании.
    Канал на Youtube USA TODAY

    Возвращение сенатора Джона Маккейна, у которого ранее обнаружили опухоль мозга, в сенат США приветствовали овациями.

    На днях у Маккейна диагностировали рак мозга после офтальмологической операции по удалению сгустка крови. Несмотря на это, он пришел в сенат для того, чтобы проголосовать законы касательно здравоохранения выступил с речью. 

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    Ранее сам Маккейн заявлял, что вернется в сенат США, чтоб проголосовать по санкциям против РФ. Накануне соответствующий законопроект поддержала палата представителей конгресса

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