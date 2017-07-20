"Я вернусь". Маккейн сделал заявление в связи со смертельной болезнью

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Американский сенатор Джон Маккейн, у которого врачи диагностировали опухоль мозга, заявил, что намерен после лечения вернуться на работу в сенат, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его коллегу Линдси Грэма.

Сенатор от Южной Каролины Грэм сообщил журналистам, что поговорил с Маккейном в среду вечером по телефону и, после обсуждения болезни, аризонец переключил разговор на законопроект по здравоохранению и военным расходам.

"Да, я пробуду здесь немного дольше, пройду несколько процедур. Я вернусь", — передал Грэм слова своего коллеги.

Ранее сообщалось, что у Маккейна диагностирована опухоль мозга. В заявлении Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона), где ему ранее была сделана операция по удалению тромба, говорится, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения". Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.

Сенатор-республиканец от штата Аризона 80-летний Джон Маккейн считается одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он работает в конгрессе США с 1982 года, а до этого отдал более 20 лет военной службе в военно-морской авиации США, воевал во Вьетнаме, был в плену. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме. В сенате он занимает должность председателя комитета по вооруженным силам. Маккейн известен своей жесткой позицией по отношению к России.