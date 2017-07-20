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    У сенатора США Маккейна диагностирована опухоль мозга - СМИ

    (обновлено: )40
    По данным СМИ, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб. Ранее Джону Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза.
    Джон Маккейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. У американского сенатора Джона Маккейна диагностирована опухоль мозга, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на офис законодателей.

    По данным агентства, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб.

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    Ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В то же время ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.

    Отметим, 29 августа Маккейну исполнится 81 год. 

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