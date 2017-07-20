У сенатора США Маккейна диагностирована опухоль мозга - СМИ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. У американского сенатора Джона Маккейна диагностирована опухоль мозга, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на офис законодателей.

По данным агентства, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб.

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Ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В то же время ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.

Отметим, 29 августа Маккейну исполнится 81 год.