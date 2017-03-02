наверх
02.03.201708:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию влияния РФ на выборы

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (317)

    (обновлено: )13112
    Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "несомненно то, что Россия попыталась вторгнуться в американские выборы и разрушить демократию".
    Джон Маккейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Конгресс США должен создать спецкомитет по расследованию влияния России на президентские выборы в США, заявил сенатор Джон Маккейн.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    Руководство США обвинило власти РФ в причастности к хакерским атакам

    "Если бы Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы, это стало бы ударом по демократии. И поэтому я считаю необходимым создание спецкомитета по расследованию данной ситуации", — сказал Маккейн в прямом эфире телекомпании CNN.

    Читайте также — Bloomberg: почему у всех вдруг есть украинский план, а у Украины нет

    Он назвал "несомненным то, что Россия попыталась вторгнуться в американские выборы и разрушить демократию".

    Вместе с тем сенатор признал, что "создание спецкомитета — длительный процесс". В этой связи он отметил необходимость того, чтобы "у разведывательного сообщества США была возможность изучить факты и сделать свои выводы до того, как этот комитет будет создан".

    Ранее в сенате США уже проводили несколько слушаний в связи с "российским вмешательством в выборы", однако полномасштабного расследования конгресс не начинал. Насколько масштабной будет нынешняя попытка пока не сообщается.

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    Читайте также: Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

    Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря прошлого года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия