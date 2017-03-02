Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию влияния РФ на выборы

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Конгресс США должен создать спецкомитет по расследованию влияния России на президентские выборы в США, заявил сенатор Джон Маккейн.

"Если бы Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы, это стало бы ударом по демократии. И поэтому я считаю необходимым создание спецкомитета по расследованию данной ситуации", — сказал Маккейн в прямом эфире телекомпании CNN.

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Он назвал "несомненным то, что Россия попыталась вторгнуться в американские выборы и разрушить демократию".

Вместе с тем сенатор признал, что "создание спецкомитета — длительный процесс". В этой связи он отметил необходимость того, чтобы "у разведывательного сообщества США была возможность изучить факты и сделать свои выводы до того, как этот комитет будет создан".

Ранее в сенате США уже проводили несколько слушаний в связи с "российским вмешательством в выборы", однако полномасштабного расследования конгресс не начинал. Насколько масштабной будет нынешняя попытка пока не сообщается.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

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Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря прошлого года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.