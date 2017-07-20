О чем пишут в мире: опухоль мозга Маккейна, переизбыток пластика на планете

РИА Новости Украина

У Маккейна обнаружили опухоль мозга

Большинство американских СМИ с обеспокоенностью сообщают о неожиданном диагнозе сенатора Джона Маккейна.

"У сенатора Джона Маккейна, влиятельного республиканца, спорившего с президентами от обеих партий по вопросам национальной безопасности и внешней политики, диагностировали рак мозга, об этом сообщили в его офисе в среду", — пишет газета Washington Times.

Как отмечает издание Hill, опухоль обнаружили после того, как сенатору от Аризоны сделали небольшую операцию по удалению тромба из верхней части левого глаза. На многие вопросы пока нет ответа, пишет New York Times, отмечая, что неизвестно, что заставило врачей исследовать тромб. "В июне его несколько бестолковый допрос бывшего главы ФБР Джеймса Коми вызвал сомнения по поводу его душевного здоровья, которые он потом отверг, пошутив, что лег спать слишком поздно из-за того, что смотрел бейсбол", — пишет газета.

"Ни слова не говорится о том, вернется ли он в сенат, или о том, когда это может произойти. Его отсутствие на Капитолийском холме – хоть это менее важно, чем его здоровье — оставляет республиканцев без надежного голоса в момент, когда они пытаются решить проблему здравоохранения и другие острые вопросы", — пишет издание Politico.

Трамп отказался от программы ЦРУ в Сирии

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить секретную программу ЦРУ по вооружению и подготовке представителей "умеренной сирийской оппозиции", пишет в четверг со ссылкой на неназванных американских чиновников газета Washington Post и ряд других зарубежных изданий (New York Times, Guardian и другие).

Программа была одним из основных пунктов в политике, которую начала проводить администрация (экс-президента США Барака) Обамы в 2013 году по оказанию давления на (президента Сирии Башара) Асада, с тем чтобы добиться его ухода, при этом даже ее сторонники сомневались в ее эффективности", — отмечает газета. По данным источников издания, Трамп принял решение прекратить программу подготовки в июне после встречи с директором ЦРУ Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. ЦРУ и Белый дом отказались прокомментировать заявления источников. Кроме того, издания подчеркивают, что решение о прекращении работы программы "не было условием переговоров (США и РФ) по перемирию" в Сирии, которые на тот момент уже шли.

Как отмечает New York Times, решение прекратить программу можно считать "признанием того, что администрация оставила надежду на то, чтобы помочь в свержении правительства Асада". При этом, как заявил один из неназванных американских чиновников, нельзя сказать, что США идут на большие уступки в отношении президента Сирии, скорее, "это сигнал (президенту РФ Владимиру) Путину о том, что администрация хочет улучшить отношения с Россией", отмечает Guardian. Издания подчеркивают, что прекращение программы ЦРУ, "должно быть хорошо принято Россией".

Подробности второго разговора Трампа с Путиным

Многие СМИ заинтересовались новыми подробностями второй встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в ходе саммита G20 Гамбурге. Трамп в интервью New York Times рассказал, что его встреча с Путиным длилась около 15 минут, и обозначил темы, которые он обсудил с ним, заявив, что они обменивались любезностями и переговорили об усыновлении детей из РФ в США, разъясняет суть беседы Washington Post.

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"Приближалось время десерта. Я спустился для того, чтобы поздороваться с Меланьей, и так как я уже был там, я поздоровался с Путиным", — сказал Трамп в интервью газете. "Ну правда, в основном это были любезности… Вообще было интересно, мы говорили об усыновлении", — сказал он.

New York Times отмечает, что Трамп назвал "интересным" факт того, что тема усыновления всплыла в разговоре после того, как его сын Дональд Трамп-младший заявил, что она обсуждалась во время его встреч с несколькими русскими, якобы связанными с Кремлем.

"Захват власти" в Саудовской Аравии

Многие зарубежные издания (Wall Street Journal, New York Times, Times, Daily Telegraph и другие) в четверг пишут, что смена кронпринца в Саудовской Аравии произошла не "безоблачно", как сообщали официальные СМИ, а была при внимательном рассмотрении "захватом власти самопровозглашенного реформатора".

Саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд 21 июня издал указ о смене наследного принца: вместо его племянника Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман. Издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, и неназванных американских чиновников пишут, что Мухаммеду бен Наифу пришлось отказаться от власти, после того как на него было оказано давление.

"Одной июньской ночью его вызвали во дворец в Мекку, удерживали против его воли и на протяжении нескольких часов оказывали на него давление, чтобы он отказался от своих претензий на трон", — отмечает New York Times.

"Поначалу он отказывался. Однако в то время как другие высокопоставленные принцы встречались по отдельности, чтобы подтвердить передачу власти, в конечном итоге он был вынужден признать поражение", — добавляет Times. После объявления нового кронпринца Мухаммед бен Наиф исчез из поля зрения и теперь живет в своем дворце в Джидде, как отмечает газета, "по сути, под домашним арестом".

Как заявил один из приближенных к королевской семье газете Wall Street Journal, "причины смещения Мухаммеда бен Наифа очень конфиденциальны, ни у кого нет прав раскрывать их", однако, как отмечет New York Times, принцам неожиданную смену наследника объяснили тем, что племянник короля имел зависимость от обезболивающих. Как отмечает Wall Street Journal, право наследия в Саудовской Аравии определяется набором правил и традиций, и то, что произошло 21 июня, "похоже на смещение одной группы другой группой" представителей королевской семьи, имеющих право на престол. Из-за этого некоторые приближенные ко двору источники обеспокоены возможностью дальнейшей смуты и опасаются ответных действий со стороны других представителей двора. "Теперь это прецедент", — заявил один из источников издания.

Более 8 млрд тонн пластика на Земле

Ученые из университетов штатов Джорджия и Калифорния выяснили, что начиная с 1950-х годов, когда пластик начал применяться массово, человечество произвело 8,3 миллиарда тонн пластика, пишет газета Telegraph. Из этого следует, что в среднем на каждого человека, живущего на планете, приходится примерно 1 тонна пластика, отмечает Washington Post.

Как пишет газета, согласно исследованию, лишь 2 миллиарда тонн пластика от общего количества по-прежнему используются. Остальные 7 миллиардов остаются на свалках, в переработанном мусоре или просто загрязняют окружающую среду, в том числе, океаны. По прогнозам ученых, к 2050 году масса мусора достигнет 34 миллиардов тонн, пишет Guardian.