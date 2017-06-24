Запуск и приземление ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу

Первая ступень ракеты-носителя (РН) Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу в Атлантике после запуска болгарского спутника BulgariaSat 1, трансляцию вела компания-владелец SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22.10 по Киеву с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1.

Через 9 минут после старта первая ступень вернулась и вертикально приземлилась на плавучую баржу в Атлантике.

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Вторая ступень РН продолжает вывод спутника на промежуточную орбиту.

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет вернувшей после старта ракеты Falcon 9 состоялся весной этого года.

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При запуске BulgariaSat 1 была использована первая ступень, которая в январе текущего года была сохранена и восстановлена после запуска коммерческого спутника для компании Iridium Satellite Communications.

Согласно статистике, SpaceX к настоящему времени компании удалось сохранить после старта 12 первых ступеней Falcon 9.