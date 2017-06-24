наверх
24.06.201703:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Запуск и приземление ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу

    (обновлено: )34
    Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22.10 по Киеву с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1. Через 9 минут первая ступень вернулась и вертикально приземлилась на плавучую баржу в Атлантике.
    Канал на Youtube ScienceNET

    Первая ступень ракеты-носителя (РН) Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу в Атлантике после запуска болгарского спутника BulgariaSat 1, трансляцию вела компания-владелец SpaceX.

    Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22.10 по Киеву с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1.

    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 на мысе Канаверал с кораблем Dragon. Видео
    Канал ScienceNET на Youtube
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 на мысе Канаверал с кораблем Dragon

    Через 9 минут после старта первая ступень вернулась и вертикально приземлилась на плавучую баржу в Атлантике.

    Смотрите также: Первый после аварии старт ракеты Falcon 9

    Вторая ступень РН продолжает вывод спутника на промежуточную орбиту.

    SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет вернувшей после старта ракеты Falcon 9 состоялся весной этого года.

    Читайте также: Курс – космос? Что будет с МКС после 2024 года

    При запуске BulgariaSat 1 была использована первая ступень, которая в январе текущего года была сохранена и восстановлена после запуска коммерческого спутника для компании Iridium Satellite Communications.

    Согласно статистике, SpaceX к настоящему времени компании удалось сохранить после старта 12 первых ступеней Falcon 9.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Последствия обстрела ополченцами Красногоровки. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против