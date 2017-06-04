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    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 на мысе Канаверал с кораблем Dragon

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    Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на Землю после старта с космическим грузовым кораблем Dragon, трансляцию вела компания-владелец SpaceX.
    Канал ScienceNET на Youtube

    Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 00:55 с кораблем Dragon, который должен доставить около трех тонн груза на МКС. Через восемь минут после старта первая ступень вертикально приземлилась неподалеку от места старта.

    Приблизительно в это же время произошло отделение второй ступени ракеты-носителя, и космический корабль был успешно выведен на промежуточную орбиту.

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    SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике.

    Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет вернувшейся после старта ракеты Falcon 9 состоялся весной этого года. Возвращение первой ступени компания осуществляет практически после каждого старта.

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