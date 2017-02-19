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    Ракета Falcon 9 стартовала со второй попытки

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    С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Согласно информации, ракету запустили для доставки груза для МКС. Трансляцию вел сайт НАСА.
    Канал Ruptly TV в Youtube

    Старт ракеты был дан в 17:39 со стартовой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал. Это первый запуск с нее после окончания программы Space Shuttle в 2011 году.

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    Накануне в субботу запуск был отменен из-за нештатной работы поршня рулевой тяги двигателя второй ступени.

    Приблизительно через 3 минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты, которой предстоит вскоре совершить посадку на землю. Грузовой корабль доставит на орбиту около 2,5 тонны груза, прежде всего, материалы для научных экспериментов, а также инструмент для измерения озонового слоя Земли SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment) и сенсор грозовых фронтов STP-H5 LIS (Space Test Program-H5-Lightning Imaging Sensor).

    Космический корабль будет оставаться у американского модуля Гармония (Harmony) до 21 марта, после чего вернется на Землю с грузом с орбитальной станции.

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