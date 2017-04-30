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    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с "секретным грузом" отложили на сутки

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    Согласно информации, ракета должна была вывести на орбиту "секретный груз". Старт ракеты-носителя был запланирован на 14.15 по Киеву со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал (Флорида).
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    REUTERS Gene Blevins

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Менее чем за минуту до старта запуск ракеты-носителя Falcon 9 с разведывательным спутником перенесен по техническим причинам. Об этом сообщает SpaceX.

    Повторный запуск первой ступени Falcon 9. Видео
    Канал на Youtube SpaceX
    Космическая революция: повторный запуск и посадка первой ступени Falcon 9

    Как сообщила компания в ходе прямой трансляции, повторный запуск планируется осуществить 1 мая в период с 14.00 до 16.00 по Киеву. Причиной переноса запуска стали проблемы с датчиками на первой ступени ракеты.

    "Подождите! Это руководитель запуска, призываю остановить обратный отсчет. У нас проблемы с датчиками на первой ступени… Пожалуйста, дайте нам 24 часа до повтора", — заявил руководитель запуска в ходе прямой трансляции.

    Старт ракеты-носителя был запланирован на 14.15 по Киеву со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Ракета должна была вывести на орбиту "секретный груз" NROL-76, заказчиком запуска выступает Национальное разведуправление США. Для частной компании SpaceX это первый запуск военного назначения.

    Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый успешный повторный полет и посадка первой ступени Falcon 9 являются революцией в космической индустрии.

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