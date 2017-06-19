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    Как спичка. Возгорание маршрутки в Киеве

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    По предварительным данным загорелся маршрутный автобус №311. Информации о пострадавших и о причинах возгорания пока не поступало.
    Канал на Youtube Kyiv Operativ

    На остановке общественного транспорта возле станции метро "харьковская" в Киеве в воскресенье вечером произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщает "Киев Оперативный".

    Погоня полиции за угнанной маршруткой: кадры очевидца. Видео
    kalinavitya/Youtube
    Погоня полиции за угнанной маршруткой в Киеве: кадры очевидца

    "Серьезное возгорание маршрутного автобуса на метро Харьковской. Предварительно, маршрут №311. Информация о пострадавших уточняется. На месте — бойцы ГСЧС", — говорится в сообщении. Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно. 

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    На видео, опубликованном в сети, видно, что ликвидировать возгорание сразу оказалось затруднительно. 

    Ранее сообщалось, что В Броварах Киевской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. 

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