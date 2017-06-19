Как спичка. Возгорание маршрутки в Киеве

На остановке общественного транспорта возле станции метро "харьковская" в Киеве в воскресенье вечером произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщает "Киев Оперативный".

"Серьезное возгорание маршрутного автобуса на метро Харьковской. Предварительно, маршрут №311. Информация о пострадавших уточняется. На месте — бойцы ГСЧС", — говорится в сообщении. Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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На видео, опубликованном в сети, видно, что ликвидировать возгорание сразу оказалось затруднительно.

Ранее сообщалось, что В Броварах Киевской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.