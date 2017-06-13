В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения, есть пострадавшие

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В маршрутном такси №455, курсировавшем в Шевченковском районе Киева, взорвалась система охлаждения, в результате чего пострадали четыре пассажира и водитель, сообщает сайт телеканала "Еспресо TV".

Отмечается, что в результате взрыва горячая смесь разлетелась по всему салону маршрутного такси. Пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание — его пассажиры вынесли из автобуса.

"Еспресо TV" В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Троим пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте, тогда как двоих пассажиров (одна из которых беременная женщина) госпитализировала скорая помощь.

"Еспресо TV" В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения

"Ожоги были не слишком серьезными, поэтому жизни пострадавших ничего не угрожает", — сказано в сообщении.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину взрыва.

Ранее сообщалось, что маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Луцке, пострадали 10 человек