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    Киев

    В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения, есть пострадавшие

    (обновлено: )267
    Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Троим пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте, тогда как двоих пассажиров (одна из которых беременная женщина) госпитализировала скорая помощь.
    В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения
    Еспресо TV

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В маршрутном такси №455, курсировавшем в Шевченковском районе Киева, взорвалась система охлаждения, в результате чего пострадали четыре пассажира и водитель, сообщает сайт телеканала "Еспресо TV".

    Отмечается, что в результате взрыва горячая смесь разлетелась по всему салону маршрутного такси. Пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание — его пассажиры вынесли из автобуса.

    "Еспресо TV"
    В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения

    Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Троим пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте, тогда как двоих пассажиров (одна из которых беременная женщина) госпитализировала скорая помощь.

    "Еспресо TV"
    В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения

    "Ожоги были не слишком серьезными, поэтому жизни пострадавших ничего не угрожает", — сказано в сообщении.

    На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину взрыва.

    Ранее сообщалось, что маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Луцке, пострадали 10 человек

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