Во Львовской области взорвали банкомат, украдены 187 тыс грн

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В районном центре Буск Львовской области был взорван банкомат, сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская.

При этом, по ее словам, были похитили 187 тысяч гривен.

Как стало известно, в 03.20 на первом этаже центральной районной больницы города неизвестные взорвали банкомат и забрали оттуда кассету, в которой было 187 тысяч гривен. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Никто из работников и пациентов больницы не пострадал. Сумма убытков от повреждения банкомата устанавливается.

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