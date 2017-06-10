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    Происшествия

    Во Львовской области взорвали банкомат, украдены 187 тыс грн

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    Ночью на первом этаже центральной районной больницы города неизвестные взорвали банкомат и забрали оттуда кассету, в которой было 187 тысяч гривен. Злоумышленники скрылись с места происшествия.
    Во Львовской области взорвали банкомат, украдены 187 тыс грн
    112 Украина

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В районном центре Буск Львовской области был взорван банкомат, сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская.

    Преступник попытался ограбить банкомат при помощи экскаватора
    RT на русском / YouTube
    Ограбление по-американски: на банкомат экскаватором

    При этом, по ее словам, были похитили 187 тысяч гривен.

    Как стало известно, в 03.20 на первом этаже центральной районной больницы города неизвестные взорвали банкомат и забрали оттуда кассету, в которой было 187 тысяч гривен. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

    Никто из работников и пациентов больницы не пострадал. Сумма убытков от повреждения банкомата устанавливается.

    Напомним, в Харькове из гранатомета было обстреляно здание недостроенного офисного центра.

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