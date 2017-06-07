В Киевской области брат пытался взорвать сестру

Нацполиция

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Житель села Жоравка Яготинского района Киевской области в ходе семейного конфликта бросил сестре под ноги боевую гранату, сообщает Национальная полиция.

"Хозяйку с непроникающими осколочными повреждениями ног доставили в больницу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники полиции Киевщины. Установлено, что 46-летний местный житель пришел выяснять отношения к родной сестре, которая живет по соседству. С собой прихватил боевую гранату «РГД-5» и бросил ее в женщину, после чего скрылся на своем автомобиле", — сообщает подробности полиция.

Когда правоохранители разыскали правонарушители, он признался, что что гранату приобрел на столичном рынке за 200 гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 мая в селе Софиевская Борщаговка под Киевом злоумышленники бросили гранату во двор частного предпринимателя.