Маршрутка загорелось возле метро "Харьковская" в Киеве

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. На остановке общественного транспорта возле станции метро "харьковская" в Киеве произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщает "Киев Оперативный".

Киев Оперативный Горящая на маршрутка возле ст. метро "Харьковская"

"Серьезное возгорание маршрутного автобуса на метро Харьковской. Предварительно, маршрут №311. Информация о пострадавших уточняется. На месте — бойцы ГСЧС", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный Горящая на маршрутка возле ст. метро "Харьковская"

Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что В Броварах Киевской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.