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    Киев

    Маршрутка загорелось возле метро "Харьковская" в Киеве

    (обновлено: )17001
    На месте происшествия работают бойцы ГСЧС. Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
    Горящая на маршрутка возле ст. метро Харьковская
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. На остановке общественного транспорта возле станции метро "харьковская" в Киеве произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщает "Киев Оперативный".

    Киев Оперативный
    Горящая на маршрутка возле ст. метро "Харьковская"

    "Серьезное возгорание маршрутного автобуса на метро Харьковской. Предварительно, маршрут №311. Информация о пострадавших уточняется. На месте — бойцы ГСЧС", — говорится в сообщении. 

    Киев Оперативный
    Горящая на маршрутка возле ст. метро "Харьковская"

    Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно. 

    Ранее сообщалось, что В Броварах Киевской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. 

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