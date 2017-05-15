Толпа людей и плакаты: как встречали победителя Евровидения на родине

Финал Евровидения состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

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В финале конкурса принимали участие Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка конкурса.