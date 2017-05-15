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    Толпа людей и плакаты: как встречали победителя Евровидения на родине

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (97)

    (обновлено: )18020
    Триумфатора Евровидения португальца Сальвадора Собрала тепло встретили на родине. В аэропорту Лиссабона артиста, его сестру и маленького племянника ждала толпа поклонников с плакатами и шариками.
    Видеоканал Crónicas de Eurofestivais на Youtube

    Финал Евровидения состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

    Смотрите также: Победа Португалии в финале Евровидения-2017 в Киеве

    В финале конкурса принимали участие Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка конкурса.

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