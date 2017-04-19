наверх
19.04.201702:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    Молчанов: безвизовый режим позволит держать Украину "на коротком поводке"

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (352)

    71
    По словам политолога, кандидата политических наук Кирилла Молчанова, предоставление безвизового режима позволит Евросоюзу "держать Украину на коротком поводке".
    РИА Новости Украина

    "Есть официальный механизм приостановления безвизового режима… С учетом того, что Украине хронически не везет с внешнеполитическими проектами, я не исключаю, что он будет приостановлен буквально на следующий день после введения. На уровне министерства иностранных дел какой-либо страны ЕС это может быть инициировано (процедура приостановления безвиза — Ред.) по широкому спектру вопросов", — заявил политолог, кандидат политических наук Кирилл Молчанов РИА Новости Украины в ходе пресс-конференции "Безвиз и его подводные камни".

    Напомним, Европарламент на пленарной сессии в четверг, 6 апреля, в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

    Смотрите также: В Украине традиционно иронизируют по поводу безвиза. Лучшие фотожабы

    Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Оксана Ермишина. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Петр Порошенко
    Референдум в Турции: итоги