Молчанов: безвизовый режим позволит держать Украину "на коротком поводке"

"Есть официальный механизм приостановления безвизового режима… С учетом того, что Украине хронически не везет с внешнеполитическими проектами, я не исключаю, что он будет приостановлен буквально на следующий день после введения. На уровне министерства иностранных дел какой-либо страны ЕС это может быть инициировано (процедура приостановления безвиза — Ред.) по широкому спектру вопросов", — заявил политолог, кандидат политических наук Кирилл Молчанов РИА Новости Украины в ходе пресс-конференции "Безвиз и его подводные камни".

Напомним, Европарламент на пленарной сессии в четверг, 6 апреля, в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.