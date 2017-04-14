наверх
14.04.201716:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Вице-премьер о безвизе: Россия потеряла Украину навсегда

    (обновлено: )23242
    По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, нормализация отношений с Россией возможна — в далёком или не очень будущем, это зависит от перемен прежде всего внутри самой России.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В день голосования Европарламентом о предоставлении безвиза Россия потеряла Украину навсегда, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. 

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
    Эмиграция или предательство. Почему украинцы и дальше жалуются на безвиз

    "Безвизовый режим — это своего рода Рубикон, за которым жребий уже брошен и обратной дороги нет. Только это не наш Рубикон — мы свой прошли три года назад, на Майдане(…) Как бы там ни было, в день голосования Европарламента империя потеряла Украину навсегда. Наверняка нормализация отношений с Россией для нас возможна — в далёком или не очень будущем. Это зависит от перемен прежде всего внутри самой России. Но назад в империю мы уже не вернёмся", — заявила политик в интервью изданию "Фокус".

    Она также отметила, что безвизовый режим с ЕС — это еще и четкий сигнал, что реформы являются правильным путем для Украины, безвиз — мощный стимул для молодежи, для нового поколения украинцев.

    "Для них, по сути, открывается целый мир. Открывается возможность воспринимать Европу как свободное пространство для путешествий, образования, коммуникации, стажировок, карьерного роста. В их сознании граница с Европой будет только границей, но не барьером и не препятствием. Именно поэтому "безбарьерному" поколению предстоит строить принципиально новую страну", — написала она.

    Климпуш-Цинцадзе отметила, что решение Европарламента — это пока не завершение процесса, необходимо еще пройти через ряд процедур.

    Ранее сообщалось, что Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Владимир Гройсман
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана