Вице-премьер о безвизе: Россия потеряла Украину навсегда

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В день голосования Европарламентом о предоставлении безвиза Россия потеряла Украину навсегда, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Безвизовый режим — это своего рода Рубикон, за которым жребий уже брошен и обратной дороги нет. Только это не наш Рубикон — мы свой прошли три года назад, на Майдане(…) Как бы там ни было, в день голосования Европарламента империя потеряла Украину навсегда. Наверняка нормализация отношений с Россией для нас возможна — в далёком или не очень будущем. Это зависит от перемен прежде всего внутри самой России. Но назад в империю мы уже не вернёмся", — заявила политик в интервью изданию "Фокус".

Она также отметила, что безвизовый режим с ЕС — это еще и четкий сигнал, что реформы являются правильным путем для Украины, безвиз — мощный стимул для молодежи, для нового поколения украинцев.

"Для них, по сути, открывается целый мир. Открывается возможность воспринимать Европу как свободное пространство для путешествий, образования, коммуникации, стажировок, карьерного роста. В их сознании граница с Европой будет только границей, но не барьером и не препятствием. Именно поэтому "безбарьерному" поколению предстоит строить принципиально новую страну", — написала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что решение Европарламента — это пока не завершение процесса, необходимо еще пройти через ряд процедур.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.