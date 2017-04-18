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    Якубин сообщил, сколько еще ждать украинцам безвиза

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (351)

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    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что вопрос либерализации визового режима между Украиной и ЕС "может быть подвешен под вопрос".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Все аспекты могут затянуться как минимум на три месяца", — заявил Якубин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

    Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Последнее слово 26 апреля скажет Совет ЕС. После этого официальное решение будет обнародовано в журнале Европейского Союза и вступит в силу через 20 дней с момента опубликования. Но окончательное решение может задержаться в связи с парламентскими выборами во Франции, отмечают эксперты-международники.

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