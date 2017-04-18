Якубин сообщил, сколько еще ждать украинцам безвиза

"Все аспекты могут затянуться как минимум на три месяца", — заявил Якубин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Последнее слово 26 апреля скажет Совет ЕС. После этого официальное решение будет обнародовано в журнале Европейского Союза и вступит в силу через 20 дней с момента опубликования. Но окончательное решение может задержаться в связи с парламентскими выборами во Франции, отмечают эксперты-международники.