Папа Римский провел церемонию Крестного пути у стен Колизея

Папа Римский Франциск вечером в Страстную пятницу возглавил традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis) у древних стен Колизея в Риме накануне главного христианского праздника — Пасхи.

Крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа, уже 40 лет ежегодно проводится в пятницу Страстной недели у античного цирка, где принимали мученическую смерть первые христиане.

Участники шествия вокруг древнеримского амфитеатра сделали 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.

В этом году Крестный ход проводится под знаком повышенных мер безопасности. Станция метро "Колизей" и движение транспорта по близлежащим улицам закрыты с 13.00 пятницы. Вокруг амфитеатра Флавиев установлены две концентрические зоны безопасности с металлодетекторами, на месте работали кинологи и саперы. По данным телеканала TG24, на дежурство вышли порядка 3 тысяч агентов служб безопасности.

Как и его предшественник на Апостольском престоле Бенедикт XVI, Франциск не принимал непосредственного участия в несении креста, а лишь молился и наблюдал за церемонией с Палатинского холма. Сам крестный ход в присутствии десятков тысяч верующих совершили папский викарий Рима кардинал Агостино Валлини, инвалид-колясочник, два францисканских монаха, миряне из Египта, Колумбии, Китая, Франции и других стран.

Смотрите также: Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози

Нынешние религиозные размышления, которые по традиции зачитываются во время шествия вокруг Колизея, написала французский богослов Анн-Мари Пеллетье, в центре этих размышлений — роль женщины в обществе, драма войн и вынужденной миграции и жизнь как противоядие от "банальности зла".