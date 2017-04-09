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    За счет абонплаты на газ в Украине хотели нажиться на людях - эксперт

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (512)

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    По словам экс-министра ЖКХ 2007-2010, председателя "Союза собственников жилья Украины" Алексея Кучеренко, введение абонплаты за газ привело бы к увеличению платы за газ более чем в два раза для 4,5 млн семей по всей Украине.
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    "Киев на последнем месте по использованию счетчиков газа населением. Всего 14% квартир оборудовано счетчиками, потому что их было не выгодно устанавливать. И сейчас посредством абонплаты пытаются заставить население платить больше," — заявил Кучеренко РИА Новости Украина в ходе пресс-конференции "Абонплата за газ. Отменить нельзя оставить".

    Смотрите также: Мелихова: Киевсовет проголосовал против введения абонплаты за газ

    НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ. В Нацкомиссии, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа. После этого президент Петр Порошенко заявил о необходимости приостановить абонплату за газ.

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