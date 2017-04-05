Абонплата за газ. Отменить нельзя оставить - пресс-конференция

В четверг, 6 апреля, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Абонплата за газ. Отменить нельзя оставить".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела в действие с апреля абонентскую плату за распределение газа. По решению Комиссии, каждый потребитель будет ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. Эксперты тут же забили тревогу: решение НКРЭКУ увеличивает расходы на газ для жителей многоквартирных домов. С апреля украинцам, имеющим газовые плиты, газовые колонки для подогрева воды либо отапливающим дома газом, придется платить за него больше. Особенно пострадают одинокие жители многоэтажек — для них суммы в платежках вырастут более чем вдвое. Причина в том, что НКРЭ разрешила поставщикам газа отдельно взимать со всех потребителей плату за газ и отдельно за «доставку» топлива в квартиру (абонплата). Сейчас эта абонплата уже включена в тариф, но с апреля она еще и вырастет. От правительства экспертам оппонировал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который утверждал, что плата за газ вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится.

История с введением абонплаты за газ получила неожиданное продолжение: премьер-министра Гройсман выступил против решения НКРЭ. По его мнению, раздвоение тарифа на плату за потребленный газ и абонентскую плату за факт наличия сетей существенно увеличит расходы граждан. При этом, национальный регулятор не подчиняется правительству и премьер-министру, поскольку де-юре является независимым органом. Политологи и эксперты рынка прогнозируют, что абонплату, скорее всего, уберут.

Но как тогда быть с законами, на основании которых нацрегулятор принял решение о введении абонплаты?

Эксперты пресс-конференции:



Владимир Бондаренко, председатель фракции ВО «Батькивщина» в Киевсовете



Татьяна Мелихова, член комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования



Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"



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