В Украине появился еще один ежемесячный платеж за газ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают Українські новини.

Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления, отмечает агентство.

По информации комиссии, абонплата за распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 грн/месяц.

В эти тарифы на распределение газа фактически заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

Для бытовых потребителей (население) тариф за распределения установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей. В то же время, по данным агентства, в течение 3 лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей будут уровнены.

С 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании "Киевоблгаз" будет составлять 2,549 коп/куб. м в час, для промышленных — 3,607 коп/куб. м в час (все тарифы без НДС)

При этом в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО "Киевгаз" тариф будет одинаковый — 1,273 коп/куб. м в час.

В минувшую пятницу НКРЭКУ приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

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С 1 июля 2016 года в Украине почти в два раза выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги – отопление и горячую воду. Решение правительства о повышении цен связано с позицией Международного валютного фонда, который требовал довести внутренние цены на газ до рыночного уровня и связал этот вопрос с выделением новых кредитов Киеву. В результате с 1 мая власти отменили льготный тариф, который использовался во время отопительного сезона. Население и предприятия теперь платят за газ по единому тарифу — 6,879 тысячи гривен (около 270 долларов) за тысячу кубометров.

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