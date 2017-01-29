Рост тарифов: НКРЭ и монополисты

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), планирует в 2017 году существенно поднять тарифы на водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Тарифы на водоснабжение и водоотводение водоканалов изменятся в пределах 2-56%. Причинами корректировки называют индексацию затрат на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды.

Подробнее анонсированный рост тарифов на водоснабжение в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Для кого підвищаться тарифи на воду і чому саме такий діапазон підвищення — від 2% до 56%?

— Тарифи підвищаться майже для всіх. Мінус 2% — це окреме виключення, це не просто для багатьох компаній буде мінус. Більше 90% компаній — це підвищення тарифу. Чому підвищуються тарифи? Є дві причини серйозні. Перше — це зростання тарифу на електроенергію для непобутових споживачів. Непобутові споживачі — це бізнес і бюджет, не населення. Але в підсумку це все одно перекладається на кінцевого споживача, на населення. І минулого року піднімали тарифи великими темпами для непобутових споживачів. Спочатку ввели так звану формулу "Роттердам плюс", і ця формула потягнула за собою підняття цих тарифів. І в підсумку водоканали, як непобутові споживачі, почали отримувати дорожчу електроенергію. І коли вони почали отримувати цю дорожчу електроенергію, в них зросли затрати, відповідно, вони стали збитковими. І тоді Нацкомісія піднімає їм тарифи на воду. І це вже ефект доходить до кінцевого споживача, і ми це всі відчуваємо. Другий фактор — це зростання мінімальної заробітної плати, тому що десь 20% у собівартості води — це заробітна плата. Але електроенергія, до речі, це десь 40%. І ще є інші фактори. Це реагенти, це паливно-мастильні матеріали, бензин, тому що також відбувалося подорожчання. Але роль цього фактору вже менша, тому що вони у собівартості складають меншу частину.

Наскільки зростання тарифів обґрунтоване?

— Чому є різниця? Тому що є водоканали, яким тариф переглядався минулого року. Тобто в Києві з 1 серпня відбулося зростання тарифів на воду. І вже зараз знову буде зростання тарифів на воду — на 10%. А є водоканали, яким минулого року перегляд тарифів не відбувався, а він відбувався півтора роки тому. Тому тим, в кого тарифи переглядалися останній раз давніше, показник накопичився, і він виливається зараз в більше підвищення тарифів, яка може складати 40% навіть. Знову ж таки, 50% — це вже теж виключення, мало в кого зростає тариф настільки. В основному це в районі 30%. Для тих, кому переглядали, зараз тариф зростає в рамках 10%. Для тих, кому тарифи не переглядали, зростає на 30%. А це тягне за собою інше, і Комісія це повинна прекрасно розуміти. Якщо вона приймає якісь рішення про "Роттердам плюс", потім піднімає тарифи на для непобутових споживачів і каже, що на населення це не впливає, то це все неправда. Тому що в підсумку це все приходить до населення, до кінцевого споживача. І якби Комісія послідовно розуміла весь ланцюжок наслідків, вона б, звичайно, мала б бути набагато більш акуратнішою, набагато більш стриманішою у своїх рішеннях.

Враховуючи те, що з березня знову мають піднімати тарифи на електроенергію, чи варто очікувати нового підвищення цін на послуги водопостачання?

— Ні. З 1 березня тариф буде підвищуватися для населення. А ми говоримо, що в минулому році тарифи підвищилися для непобутових споживачів, для бізнесу.

Тобто для них більше підвищувати не будуть?

— Для водоканалів тарифи не повинні мінятися з 1 березня. І, відповідно, підстав для збільшення тарифів на воду ще додаткових, я сподіваюся, не буде. Тому що і так вже дуже багато в нас в сфері реформ відбувається того, що тарифи підвищуються.

Якщо зараз знову підвищуються тарифи на послуги водопостачання, варто очікувати, що ці комунальні послуги стануть більш якісними?

— Я не маю якихось ілюзій з цього приводу, тому що є одна велика проблема. Перед тим, як перейти до якісних послуг, мали б хоча би проконтролювати, куди йдуть ці гроші і як вони ефективно витрачаються. Буквально на минулому тижні була публікація, де знайшли, як автомобіль для діагностики трубопроводів «Київводоканалу» був куплений, фактично, по вдвічі завищеній вартості. Тобто частина грошей просто пішли наліво, хтось на цьому заробив. Тендер був проведений специфічний, конкуренції і не було. Одного учасника просто дискваліфікували, в кого була нижча ціна. Відповідно, якщо тарифні гроші будуть дерибанитися, якщо вони будуть направлятися не на більшу кількість закупівель якісного обладнання, більшу кількість модернізації, то ефекту для кінцевих споживачів не буде. І в цьому є велика проблема, що тарифи піднімають, але відповідальності за прозоре використання тарифних коштів, на жаль, немає. І коли, з одного боку, тарифи ростуть, а з другого, тарифні гроші дерибаняться, у споживачів завжди буде негативне відношення до такої ситуації. Тому не потрібно дивуватися, що люди обурюються постійно цими тарифами.

Подорожчання якихось ще послуг варто очікувати цього року?

— Важко сказати. Все залежить від того, яку тарифну політику буде вести НКРЕ. Якщо вони будуть з легкістю піднімати тарифи і давати додаткові гроші для енергетичного бізнесу, то тоді можуть бути якісь підвищення для побутових або непобутових споживачів. На мою думку, комісія має бути не частиною бізнесу природних монополістів або енергетичних компаній, а вона має бути незалежним арбітром, і вона має враховувати інтереси споживачів також. Все, що робила комісія минулого року, викликає дуже великі питання. Я сподіваюся, що цього року такої ситуації не буде.

Чи варто очікувати, що після підвищення ціни на газ для непобутових споживачів буде підвищення тарифу і для населення?

— Для непобутових споживачів немає тарифу на газ, там працює ринок, там є тільки ціни. Значить, я сподіваюся, що все-таки підвищення на газ для населення більше не буде. Я думаю, що в цьому році не повинно бути якихось додаткових підвищень.

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Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире ГС, что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.

А экономический эксперт Андрей Вигиринский в эфире ГС заявил, что в отношении жилищно-коммунальных услуг Украина идет в Европу только в отношении цены, а вопрос качества не подтягивает.