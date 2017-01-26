наверх
26.01.201718:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Очередное подорожание: НКРЭКУ пересмотрела тарифы на водоснабжение

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (420)

    (обновлено: )14921
    В пресс-службе регулятора сообщили, что 25 января НКРЭКУ провела тематическое открытое заседание с участием представителей органов местного самоуправления. Участники заседания единогласно поддержали предложенные решения.
    Оплата коммунальных платежей
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на водоснабжение и водоотвод для 54 лицензиатов, с учетом изменения объема реализации услуг, роста минимальной заработной платы, изменения цен на электроэнергию и прочих факторов.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
    Завышенные платежки на отопление: какие будут последствия

    Как сообщает пресс-служба регулятора, 25 января НКРЭКУ провела по данному вопросу тематическое открытое заседание с участием представителей органов местного самоуправления. Участники заседания единогласно поддержали предложенные решения.

    Читайте также: Просто космос. Украинцев шокировали цифры в платежках

    Согласно подготовленной НКРЭКУ презентации (см. здесь), лицензиатов предлагается поделить на две группы. Первая группа – лицензиаты, для которых тарифы пересматривались на протяжении января-августа 2016 года (36 лицензиатов). Вторая – лицензиаты, для которых тарифы не пересматривались на протяжении длительного времени, либо вообще не устанавливались регулятором (18 лицензиатов).

    Для лицензиатов первой группы тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в 2017 вырастут на 9% — с 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр. Для компаний из второй группы тарифы вырастут в среднем на 37%, с 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр. детально ознакомиться со списком лицензиатов можно здесь.

    Ранее сообщалось, что НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Донбасс: блокада и пиар
    Василий Грицак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке