Очередное подорожание: НКРЭКУ пересмотрела тарифы на водоснабжение

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на водоснабжение и водоотвод для 54 лицензиатов, с учетом изменения объема реализации услуг, роста минимальной заработной платы, изменения цен на электроэнергию и прочих факторов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 25 января НКРЭКУ провела по данному вопросу тематическое открытое заседание с участием представителей органов местного самоуправления. Участники заседания единогласно поддержали предложенные решения.

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Согласно подготовленной НКРЭКУ презентации (см. здесь), лицензиатов предлагается поделить на две группы. Первая группа – лицензиаты, для которых тарифы пересматривались на протяжении января-августа 2016 года (36 лицензиатов). Вторая – лицензиаты, для которых тарифы не пересматривались на протяжении длительного времени, либо вообще не устанавливались регулятором (18 лицензиатов).

Для лицензиатов первой группы тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в 2017 вырастут на 9% — с 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр. Для компаний из второй группы тарифы вырастут в среднем на 37%, с 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр. детально ознакомиться со списком лицензиатов можно здесь.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса.