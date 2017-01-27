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    Общество

    Тариф на воду вырастет в основном в районе 30% - Герус

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    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (424)

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    В эфире радиостанции ГС бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус рассказал с чем связан такой диапазон повышения тарифа на воду.
    Андрей Герус
    glavcom.ua

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует в текущем году существенно поднять тарифы на водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщается на сайте регулятора. В общем, тарифы на водоснабжение и водоотвод разных водоканалов изменятся в пределах от — почти двух процентов до более пятидесяти шести процентов.  Причинами корректировки называют индексацию затрат на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды.

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    Насколько обоснован диапазон повышения тарифа рассказал бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Почему есть разница? Потому что есть водоканалы, которым тариф пересматривался в прошлом году. В Киеве с 1 августа произошел рост тарифов на воду. И уже сейчас опять будет рост тарифов на воду. И сейчас будет на 10%. А есть водоканалы, у которых в прошлом году пересмотра тарифов не происходило, а он проходил полтора года назад. Поэтому он соответственно накопился и выливается сейчас в большее увеличение тарифов, которая может составлять 30, 40 даже процентов. Ну, опять же, 50% это уже тоже исключение, мало у кого растет тариф на 50%. В основном он будет расти в районе 30%. Поэтому есть такие разные группы компаний. Для тех, кому, просматривали, сейчас тариф растет в рамках 10%. Для тех, кому тарифы не пересматривались, тариф сейчас растет на 30%", — сообщил Герус.

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