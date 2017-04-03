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    В НКРЭКУ резко отреагировали на слова Гройсмана об отмене абонплаты за газ

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (504)

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    По словам председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, для каждого потребителя есть возможность уменьшить свою абонплату. После обращения к облгазу, если в течение трех месяцев он не заменяет трубу на меньшего размера, он обязан автоматически уменьшить счета.
    Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Председатель Национальной комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк отреагировал на требование главы правительства Владимира Гройсмана отменить абонплату за газ.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Абонплата за газ. Отменить нельзя оставить

    Вовк отметил, что будет против отмены абонплаты. По его версии, подорожание будет не втрое, а вдвое, сообщает "ТСН".

    "И его можно уменьшить. Для каждого потребителя есть возможность уменьшить свою абонплату следующим образом – обращение к облгазу, если в течение трех месяцев он физически не заменяет трубу на меньшего размера, он обязан автоматически уменьшить счета и вы будете платить не 90 гривен, как вам сказали, а 28 гривен с НДС. Мы, как комиссия, будем инициировать уменьшение тарифа на тепло. Таким образом совокупный счет, если вы имеете газовую плиту и централизованное отопление, не увеличится", — сказал председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

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    В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с МВФ происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз. Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. 

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