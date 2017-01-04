Заторы на заснеженных дорогах Закарпатья

Одна из лавин сошла на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Ш. Луг, вторая — на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны, Хустского района и с. Мерешор Межгорского района.

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Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. 6-7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем ​​до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​до 6-13° мороза.

Напомним, накануне столицу накрыл снегопад.