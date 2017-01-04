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Движение грузовиков ограничено из-за снега в двух областях - ГСЧС

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В ГСЧС сообщили, что на автодорогах госзначения Закарпатской области с 10.00 4 января временно ограничено движение фур, а во Львовской области с 09.00 ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги Киев-Чоп.
ФУРы. Архивное фото
Укравтодор

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Движение грузовиков из-за непогоды ограничено во Львовской и Закарпатской областях, сообщает в среду Госслужба Украины по ЧС.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"В связи с интенсивными осадками в виде снега, по информации "Укравтодора", на автодорогах государственного значения Закарпатской области с 10.00 4 января временно ограничено движение большегрузного транспорта. На Львовщине, по информации "Укравтодора", с 09.00 ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги Киев-Чоп", — говорится в сообщении.

Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, по информации Госслужбы по ЧС, ожидается высокий уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует также угроза оползней снега на дороги.

Ранее сообщалось, что спасатели оказали помощь 52 туристам, которые застряли на канатной дороге на канатной дороге на горе Погар Сколевского района во Львовской области.

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