На Закарпатье сошли две лавины: движение транспорта заблокировано

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Схождение двух лавин в результате снегопада произошло в Закарпатской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Ш. Луг Тячевского района. В результате движение транспорта частично ограничено. Над ликвидацией работают дорожные службы и спасатели", — говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны, Хустского района и с. Мерешор Межгорского района. В результате схода снежной массы заблокированы четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек. Люди покинули транспортные средства самостоятельно.

На местах работают спасатели.

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Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. 6-7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем ​​до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​до 6-13° мороза.

Напомним, накануне столицу накрыл снегопад.