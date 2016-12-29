Афины впервые за несколько лет засыпало снегом

Однако особо больших проблем снегопад в столице не вызвал – на улице стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах снежная каша, которая не сильно сказалась на дорожном движении. Транспортный поток движется, хотя и медленнее, чем обычно.

Вместе с тем снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта. На некоторых маршрутах автобусов отмечены большие перерывы в расписании, на наземной линии афинского метро ограничено движение поездов — они ходят от Пирея лишь до станции "Ирини" возле Олимпийского стадиона.

Тяжело в эти дни приходится бездомным, количество которых в последние годы сильно выросло. Для них мэрия Афин накануне открыла два пункта для обогрева и ночевок.

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Сложная ситуация сложилась в Восточной Македонии и Фракии, на Пелопоннесе, в центральной части континентальной Греции, в горных районах.

На некоторых трассах полиция запретила движение автомобилей без цепей противоскольжения. Ряд дорог закрыт. В столичном регионе Аттика, в частности, перекрыты дороги в Неа-Макри и Ламиа, на гору Парнита, где расположен национальный парк.

Кроме того, есть проблемы в движении паромов – из-за шторма служба береговой охраны запретила выход в море из портов Пирей, Рафина, Лаврион в Аттике, закрыла паромные линии из портов центральной и северной Греции на острова.

Афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса работает в обычном режиме, отмены полетов не было, хотя на сайте аэродрома висит предупреждение об ухудшении погоды и просьба к пассажирам уточнять расписание полетов авиакомпаний перед выездом из дома.