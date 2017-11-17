Крик матери, похоронившей 10-летнего Сережу

РИА Новости Украина

Под колесами молоковоза погиб 10-летний Сережа Пилипив. По предварительной информации полиции, мальчик выехал на велосипеде на щебне-грунтовую дорогу из своего двора и неожиданно столкнулся с грузовиком. Водитель молоковоза утверждает, что никого не видел, только когда услышал удар в боковую часть автомобиля, остановился. Сейчас его слова проверяют следователи, экспертизы помогут установить, что на самом деле стало причиной трагедии. Одна из версий полиции — ребенок ударился о правую сторону молоковоза и попал под правое заднее колесо. К сожалению, спасти мальчика не удалось, пишет тернопольское издание "НОВА".

Galas.te.ua На Тернопольщине под колесами молоковоза погиб десятилетний ребенок

Несчастье произошло на глазах младшего Серёжиного брата — 4-летнего Виталика. Мальчики вышли во двор поиграть, сели на велосипеды и не успели далеко отъехать, как случилось непоправимое… Молоковоз, по словам жителей Стриганцов, приезжал из Бродов и скупал в селах Бережанщини молоко.

— В тот субботний день мы все были дома, дети позавтракали и вышли во двор. Прошло несколько минут, как в дом забежала встревожена соседка и сказала, что сын попал под машину… — со слезами вспоминает мать погибшего мальчика Ольга. — Едва помню, что было дальше… Я увидела, как водитель держит на руках Сережу… "Ты убил моего ребенка!.." — кричала я. Очень тяжелое горе — потерять ребенка… Не знаю, Сережа выезжал со двора, или заезжал, или двигался по обочине… Все то видел Виталик, потому что ехал рядом на своем трехколесном велосипеде. Сейчас он вспоминает, что брат двигался по краю дороги, а еще говорит, что старшенький воскликнул: "Машина". Что сыновей потянуло туда?.. Наш Сережа всегда был ответственным, без разрешения никуда не шел, даже чтобы включить компьютер, звонил мне и спрашивал. Наша улица глухая — за день может одна машина проехать. У нас проходит полевая дорога на Вербов, поэтому в сухую погоду молоковоз ездил туда. Водитель уже немолодой, но не скажу, что внимательный за рулем, — я видела, как он всегда рассматривался вокруг по дворам. У нас есть небольшой холм на дороге, и он часто там глушил двигатель и катился вниз. Говорят, в тот раз тоже не было слышно гула двигателя… Может, дети поэтому и не заметили грузовик. Но как водитель не увидел детей?..

Смотрите также: Сидящие под домом пенсионерки погибли под колесами "шестерки"

Galas.te.ua На Тернопольщине под колесами молоковоза погиб десятилетний ребенок

Отец Сережи на момент аварии был на заработках в Польше . Он — бывший работник районного отделения полиции, а ныне пенсионер. Мать мальчика работает в Бережанском агротехническом институте,.

— У нас не было ни одного предостережения, все произошло внезапно и принесло нам много боли… Похоронили мы Сережу 23 октября. Водитель не приезжал к нам, не звонил, ничего не спрашивал. Не знаю, кто на самом деле виноват, но не хочу водителю тюрьмы. Если это произошло из-за его невнимательности, то Бог ему судья. Сейчас единственное прошу у Господа, чтобы дал мне сил взять себя в руки и жить дальше, ведь у меня есть еще один сын… — плачет Ольга.