Столкновение микроавтобуса с лесовозом: 15 погибших в Марий Эл

РИА Новости Украина

Микроавтобус столкнулся с лесовозом в Марий Эл в четверг: погибли 15 человек, в том числе несовершеннолетний, четверо остаются в больнице, среди них трое детей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура региона проверяет соблюдение законодательства.

В пятницу в регионе объявлен траур по погибшим в автокатастрофе.

Маршрутное такси следовало из Йошкар-Олы в райцентр Юрино, около 17:30 по местному времени на автодороге "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" оно столкнулось с лесовозом с прицепом.

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По предварительным данным, водитель маршрутки пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу, но завершить обгон не успел и врезался в лесовоз, который вез чуть менее 40 кубов леса. От мощного удара Mercedes выбросило с дороги.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл | Перейти в фотобанк В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

В республиканском МВД сообщили, что причиной ДТП могло стать резкое ухудшение погоды. В момент аварии шел дождь со снегом, температура воздуха составляла минус 1 градус, на дорогах была гололедица.

Микроавтобус Mercedes Sprinter 2015 года, по предварительным данным, принадлежит индивидуальному предпринимателю, он вмещает 20 человек. По данным главы Марий Эл Александра Евстифеева, автобус не был переполнен. Евстифеев сообщил, что "это маршрутный автобус, он законный участник движения, деятельность его лицензирована". На микроавтобусе была установлена шипованная резина.

В результате ДТП погибли 15 человек, в том числе водитель маршрутки. Среди погибших – один несовершеннолетний.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл | Перейти в фотобанк В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

В больницах Йошкар-Олы остаются четыре человека, в том числе трое детей – 7, 14 и 17 лет.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. По словам помощника главы республики, врачи борются за их жизнь.

В пятницу в Марий Эл объявлен траур по погибшим в ДТП.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Группа сотрудников ГИБДД направлена из Москвы в Килемарский район Марий Эл для расследования причин и обстоятельств произошедшего.