Смертельное ДТП Киеве с участием высокопоставленного чиновника МВД

В Киеве на пересечении улиц Стеценко и Туполева в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Как позже выяснилось, за рулем внедорожника Mazda находился сотрудник сервисного центра №8043 в Киеве (ранее МРЭО №3) Владимир Найда. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Найда был задержан полицией.