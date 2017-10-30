Из Винницы. Маразм года: миллиарды заработают на собаках и кошках

РИА Новости Украина

О налоге на домашних животных и штрафах, которые грозят владельцам кошек и собак за несанкционированное разведение или нарушения правил ухода, сейчас активно пишут пользователи Facebook. Обсуждают возможные санкции и сборы, значительно выше, например, чем за нарушение ПДД, пишет Наталья Гончарук.

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

Жители тоже подсчитывают свои будущие расходы на домашних животных и возмущаются. Говорят, нардепы поработали совсем не там, где нужно.

Большинство авторов законопроекта – это депутаты из фракции "БПП". В соавторах по одному нардепу из фракции "Народный фронт", "Радикальной партии", группы "Воля народа" и двое депутатов из группы "Возрождение".

Люди уже назвали разработанный парламентариями и зарегистрированный в Раде законопроект №7220 "Маразмом года". Пока идет работа в парламентских комитетах над поправками, эксперты просчитали: если налогообложение (точнее, разовый сбор за регистрацию домашних животных) действительно будем платить, то в бюджет сдадим более чем 2 миллиарда гривен.

Так ли это, на какие расходы надо рассчитывать владельцам ранее заведенных животных и только ли котов с собаками нововведения затрагивают – давайте разберемся вместе.

Сердимся в соцсетях

Цитата из поста в Фейсбуке пользователя, категорически не понимающего, зачем сегодня предлагаемые законопроектом изменения:

"Нет в стране других проблем, кроме проблем с домашними животными! Пример: если ваша кошка погуляла и родила котят у вас дома – это незаконно! С вас штраф от 5100 до 20400 гривен! Кстати, штрафы планируются больше, чем за езду пьяным за рулем или ложь в декларации чиновника или депутата… ".

Автор поста назвал всех 20 авторов проекта и попросил своих читателей при встрече передавать "теплый" привет этим людям.

В списке соавторов "закона 7220", который не восприняли украинцы, есть и нардеп из Винницы — Андрей Шинькович, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйств.

"В цивилизованных странах сначала обеспечили нормальные условия для жизни граждан, экономический рост, высокий ВВП, а уже потом занялись животными и другими косметическими улучшениями", — комментируют читатели новостей в Facebook.

Читаем проект, чтобы разобраться, заслуживает ли он звания "маразм года", и что он действительно меняет. Далее — по пунктам.

Для чего это вообще?

Для создания единой базы учета животных, контроля численности бездомных животных, повышения уровня ответственности людей за четвероногими питомцами и предупреждения жестокого отношения к ним. Плюс – новые поступления в бюджет.

Станет обязательной регистрация и чипирование домашних животных с присвоением им пожизненного номера, который должен крепиться на ошейнике. Регистрировать нужно животных старше двух месяцев, в течение 5-ти суток с момента их приобретения.

Эта регистрация с присвоением номера животному и внесением ее данных в единый реестр будет стоить 0,1% от прожиточного минимума. Сейчас – меньше 160 гривен, на конец 2017 года — 170 гривен. За ничейных животных будут платить местные власти.

Регистрацию будут проводить ветеринарные учреждения. Ключи к базе будут у Нацполиции, которую уполномочивают следить за выполнением этих норм, штрафовать за нарушение и отбирать животных у владельцев/опекунов — если те позволили себе, например, "несанкционированную" беременность животного или жестокое обращение с ним.

Ваши коты и собаки потеряют право расплодиться без ведома контролирующих организаций. Все беспородные должны быть стерилизованы. За отказ собственника от стерилизации его любимца – штраф.

О бюджетных миллиардах

По предварительным подсчетам зоозащитников, сейчас в Украине 8 миллионов котов и 3 миллиона собак. Поэтому специалисты уже насчитали, что поступления в бюджет страны в случае внедрения регистрационного сбора составят более 2 миллиардов гривен.

Но это не так, потому что за животных, заведенных владельцами до вступления в силу нововведений, платить не придется. Закон обратной силы не имеет. Поэтому если в бюджет и будут новые поступления, то не столь значительные, как сразу кажется, и растянутые во времени.

Что нам это будет стоить?

Кроме регистрационного сбора, владелец или опекун кота или собаки будет платить, если меняет место жительства или вносит другие новые данные в реестр животных. Это примерно каждый раз по 70 гривен. Также хозяева могут быть оштрафованы на солидные суммы.

Например, отказ от стерилизации беспородного животного – это штраф от 3400 грн.. Штрафы предусмотрены также за неуборки за животными, за использование их в попрошайничестве, за продажу с рук без документов.

Кроме того, проект закона предусматривает, что сопровождать домашнее животное может лицо, достигшее 18-летнего возраста. Сейчас разрешается выгуливать собаку ребенку 14-летнего возраста.

По меньшей мере раз в три года владелец должен доставлять животное к ветеринару.

Также обязывают обращаться в питомники и кинологические клубы, которые имеют лицензию, чтобы получить четырехлапое потомство. За несанкционированную беременность домашнего животного также штраф.

Все это добавит работы полицейским, которым поручат контроль за этим вопросом.

И создаст целый рынок по разведению животных, контролируемый чиновниками.

Что делать с "дворнягами"?

Если беспородные кошка или собака родят, то раздать или продать котят или щенков будет запрещено. Держать у себя дома тоже становится затратно: каждого котенка-щенка придется регистрировать через два места после рождения за те же 170 гривен.

“А как быть с сельскими собаками и кошками, — спрашивает владелица крупной, но беспородной собаки Кристина, услышав от журналиста 20minut.ua о законопроекте. — Как объяснить этой бабушки, что ее щенок — это платно? (Кивает она на соседку, которая ходит со щенком неподалеку — авт). Она его подобрала, заботится, а теперь еще и платить должна?”

“Лично я бы заплатила 170 гривен за регистрацию. Это же один раз. И по сравнению с тем, сколько проедает моя Варта, это не такая весомая сумма”, — говорит Кристина.

Когда спрашиваем девушку, убирает ли она продукты жизнедеятельности за своей собакой, достаточно больших размеров, то вот что она говорит: “Мы не гуляем во дворах. А набережная и другие места с зарослями — это тоже общественное место? Если так, то придется ходить с пакетиками… Но сперва пусть примут этот закон”.