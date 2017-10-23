О святых и святошах, а также разнице между ними

РИА Новости Украина

Кто-нибудь из вас, мои дорогие, задумывался над значением слова "святой"?

Это и человек посвятивший жизнь служению церкви. И тот, кто был после смерти возведен в ранг образца христианской жизни и признан покровителем верующих. И просто праведный, непорочный человек, который может служить примером для других, пишет колумнист Sputnik Грузия Гоги Вардзиели.

Сами мы в силу своей обыденности, как правило, достаточно далеко отстоим от подобных эталонов. Что неудивительно, ибо пороки гораздо заразительней, привлекательней и доступней, чем совершенство. Разве не так?

Вдумайтесь. Ведь не исключено, что именно потому никто святым обычно не завидует. Пожалуй, это тот самый редкий случай, когда мы способны безболезненно обуздать нашу зависть. И уступить первенство другому. Действительно, что возьмешь со святого? А если есть, что взять, он для нас уже не святой…

Вот только обращаться с подобными понятиями надо предельно осторожно. Тут постоянно балансируешь на грани. Чуть поменял тон, поместил в другой контекст – и слово "святой" немедленно обретает издевательский оттенок. А если опрометчиво заменить букву в окончании? "Святоша" так же далек от святого, как кинолог-собаковед от киноискусства.

Уменьшительная форма на корню убивает пафос и раздвигает границы смысла. Утратив каноническую неприступность, слово начинает чутко впитывать в себя настроения и взгляды, бытующие в обществе. Даже имея в виду под святошей богомольного человека, строго исполняющего церковные обряды – а так и поныне составлена основная словарная дефиниция – мы, тем не менее, вкладываем в это слово изрядный элемент иронии.

Ну а второе значение святоши – лицемер, притворяющийся праведником, ханжа – нами и вовсе воспринимается совершенно естественно. Кажется ближе и понятней.

Трудно утверждать однозначно, однако, скорее всего, в этой тенденции нашло отражение наше качественно изменившееся отношение к вере. Что бы ни декларировали церковные догмы или утверждения атеистов, оно стало глубже, основательней, многообразней. Согласитесь, что, обращаясь к тому или иному вероучению, образованный человек стремится, прежде всего, через него познать себя. Уяснить смысл бытия, определить свое место во Вселенной, сполна вобрав при этом общечеловеческую мудрость. Ведь религия – сфера, где эта мудрость шлифовалась веками.

Должен признаться, меня иной раз смущает в рядовых верующих истовое следование церковной обрядности, обязательное для священнослужителя. В детстве наше поколение воспитывали на совершенно иных традициях. Так что с моей, во всяком случае, стороны подобное поведение может быть в известном смысле истолковано как лицемерие и ханжество.

Тем не менее, я бесспорно ощущаю свою ментальную принадлежность к христианству, православию. Как видно, за минувшие тысячелетия все это настолько прочно въелось в ген, что живет независимо от нас. И проявляется буквально во всем – в оценках явлений культуры и быта, в приверженности определенным нормам и традициям, в методах и способах мышления.

Возможно, по этой причине к христианским святым с уважением относятся не только те из нас, кто регулярно посещают церковь, но и люди нецерковные, включая атеистов. Безусловно, канонизация всегда связана с некоторой идеализацией. В это смысле, кстати, идеология политическая заимствовала многие основополагающие принципы у религии. Тем не менее, причисленные к лику святых – это исторические личности. И, безусловно, личности неординарные.

Я не силен в теологии, чтобы глубоко вникнуть в сам процесс. Однако в Грузинской православной церкви он представляется мне весьма демократичным. Среди канонизированных грузинских святых очень много людей, обладающих заслугами не только, а может даже и не столько перед церковью и верой, сколько перед обществом и нацией. Цари, общественные деятели.

На первый взгляд может показаться, будто это несколько понижает планку. На самом деле нельзя отрицать, что подобный подход сближает церковь с паствой, делает нацию соучастником причисления выдающихся ее сынов к лику святых.

Сегодня день беатификации (причисления у католиков к лику блаженных) матери Терезы. Это послужило выбором темы для нашей колонки. При всем моем уважении, было как-то не особенно мило знакомиться с подробностями чуда, которое святому необходимо сотворить. Первая попытка в отношении матери Терезы завершилась разоблачением и скандалом. Даже отразилась на казавшейся неприступной репутации знаменитой монахини, лауреата Нобелевской премии мира.

Не берусь судить, поскольку церкви, конечно, виднее. Правда, "чудом" сохранившиеся сотни высокохудожественных фотографий, напоминающих рекламные шедевры, наводят не на самые лестные размышления. Однако речь о другом: если выдающиеся заслуги личности очевидны, зачем вкупе к ним выискивать чудеса?

Разве не чудо само по себе для нас, людей современных и достаточно образованных, то, что мы дышим и живем, ходим по этой прекрасной земле, наслаждаемся восходами и закатами, вбираем в себя красоту каждого нового дня?

Желаю вам как можно больше таких дней!

Счастья и удачи!