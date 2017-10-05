наверх
05.10.201718:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В УПЦ за отмену обязательной перерегистрации религиозных организаций

    (обновлено: )15
    Как отмечается, все религиозные организации единогласно выступают против обязательного переписывания некоторых положений Налогового кодекса в свои уставы как условия сохранение статуса неприбыльности.
    Александр Бахов
    Фото со страницы Александра Бахова в Facebook

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В эти дни решается вопрос рассмотрения Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта № 6696, предусматривающего отмену обязательной перерегистрации уставов религиозных организаций, которая была введена в 2015 году.

    В Украинской Православной Церкви отмечают важность данных изменений и ожидают поддержки депутатами этого законопроекта, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook протоиерея Александра Бахова.

    Священник Вячеслав Литвиненко
    Центр информации УПЦ
    Капеллан УПЦ: в АТО нужно проповедовать добро, а не сеять ненависть

    Целью законопроекта № 6696 является внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части уточнения отдельных положений о неприбыльном статусе действующих религиозных организаций и упрощения порядка их включения в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

    "Переписывание в уставы религиозных организаций норм закона является практикой Советского Союза. Религиозные организации по своей природе являются неприбыльными. Поэтому все религиозные организации единогласно выступают против обязательного переписывания некоторых положений Налогового кодекса в свои уставы как условия сохранение статуса неприбыльности. Ситуация усложняется тем, что в областных администрациях отсутствует ресурс для своевременной (до 01.01.2018) перерегистрации уставов. На сегодня не успела перерегистрировать свои уставы большая часть религиозных организаций", — рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

    Представитель УПЦ выразил надежду на поддержку законопроекта и рассказал о препятствиях, которые оказывают госслужащие на местах представителям церквей в перерегистрации религиозных организаций.

    "Кроме этого для Украинской Православной Церкви этот вопрос осложняется тем, что Минкультуры создает искусственные препятствия в перерегистрации уставов: от центрального — до регионального уровней. Уставы епархий и монастырей УПЦ не регистрируют, а обладминистрации безосновательно возвращают документы религиозных общин, или направляют их на религиоведческую экспертизу в Минкультуры. Парадоксальная ситуация: государство требует внести изменения в устав, и в то же время создает препятствия в перерегистрации", — отмечает протоиерей Александр Бахов.

    Напомним, в УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Рождества Богородицы.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?